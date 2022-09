Uuring: välismaal elavad eestlased ei ole Eestist võõrandunud

Eesti väliskogukonna enamuse identiteet on mitmekultuuriline ehk sümbioosis mõne muu identiteedi või kuuluvusega. Enamik eestlasi välismaal on oma eluga asukohariigis rahul ja seal kohanenud, kuid samal ajal püsib ka nende kuuluvustunne Eestiga tugev.

Üle poole vastajatest tähistab Eestiga seotud pühi ja hääletab Eesti valimistel. Suur osa lastega peredest soovib eesti keelt, kultuuri ja kombeid oma lastele edasi kanda ning valdav enamus soovib säilitada Eesti kodakondsust.

«Eesti väliskogukonnad on muutumas aina mitmekesisemaks, mitmekeelsemaks ja mitmekultuurilisemaks. Näiteks teame uuringu tulemuste põhjal, et ligi kaks kolmandikku peredest on segapered, kus kasvavad lapsed räägivad emakeelena kahte keelt ja kogevad vähemalt kahte kultuuriruumi. Seetõttu on ülimalt oluline toetada, innustada ja julgustada eestlastest lapsevanemaid taolise mitmekesisuse hoidmisel ja arendamisel, kuna see aitab tagada ka eesti keele ja kultuuri järjepidevust välismaal,» selgitas uuringu üks autoritest Kristjan Kaldur.

Uuring annab sissevaate sellesse, kui mitmekesine on Eesti väliskogukond ja kui erinevad on eestlaste väljarände põhjused. Lisaks selgus uuringust, et kuigi suur enamus Eesti väliskogukonnast peab emakeeleks eesti keelt, on ligi viiendikul neist tegelik eesti keele oskus juba alla emakeele taseme.