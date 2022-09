Toomkiriku torni uuendustööd on lõpusirgel

Toomkiriku tornist avaneb vaade kiriku katuse teises otsas olevale väikesele, niinimetatud idatornile, mille tippu ehib kummaline kaunistus. Tuhkru sõnul on see pärit 1700. aastate algusest. «See on üks akantuslehtedega arusaamatu asi. Mõned kunstiteadlased ütlevad, et tegemist on piiniakäbiga, mis on juba antiikajast väga populaarne. Kes tahab, võib näha seal piklikku pähklit, kes tahab, võib näha tammetõru. Eks eestlane peab vaatama ikka seda, mida kodus on õpetatud. Kunstiajaloolased ütlevad, et see on akantuslehtedega piiniakäbi, kuigi piiniakäbid on tavaliselt teistsugused. Aga eks eestlane polnud varem piiniakäbi näinud ja tegi nii, nagu ta arvas selle olevat,» rääkis Tuhkru.