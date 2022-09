Kaja Kallas telepöördumises: Eesti on kaitstud, kuid tuleks valmis olla võimalikeks elektrikatkestusteks

Avaldame alljärgnevalt peaministri pöördumise täismahus:

«Head Eesti inimesed!

Pöördun teie poole, sest viimased päevad on toonud julgeolekurindelt uudiseid, mis on tekitanud inimestes küsimusi. Ja usun, et maailma jaoks ärevatel aegadel on vajalik nendel teemadel otse rääkida.

Venemaa on korraldamas Ukrainas libareferendumeid, mille eesmärk on Ukrainas okupeeritud alad annekteerida. Siis saaks öelda, et Ukrainas toimuv sõda on Venemaa vastu toimuv sõda. Putin ähvardab tuumarelvaga ja on väga kuulutanud mobilisatsiooni. Selle eesmärk on hirmutada ja see ei ole midagi uut. Eesti vastu otsest sõjalist ohtu hetkel pole ja me ei tohi lasta end heidutada.

Täna otsustas valitsus kutsuda 2861 reservväelast ja kaitseliitlast lisaõppekogunemisele «Okas 2022». Oleme selliseid õppusi teinud varem ja kindlasti teeme ka tulevikus.

Tänavune «Okas» eristub selle poolest, et see on suurim lisaõppekogunemine, mida oleme kunagi korraldanud. Seda kaitsevõime tähendabki - valmisolekut ja kindlustunnet, et kriisi korral teame täpselt, mida teha. Meil on võimekas kaitsevägi, kaitsetahe ja maailmatasemel varustus. Me harjutame selle jaoks, et seda ei läheks mitte kunagi vaja.

Tänan kõiki peresid, kelle ema, isa, vend, õde, poeg või tütar panustavad järgmised päevad meie kaitsevõime tugevdamisse. Ja tänan kõiki tööandjaid mõistva suhtumise eest.