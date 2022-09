Õiguskantsler: riigikogu peab selgitama, kuidas suurendab hääleõiguse äravõtmine riigi julgeolekut

Praeguse sõnastuse järgi jääksid valimisõigusest kohalikel valimistel ilma paljud püsivalt Eestis elavad inimesed. Neist suurima osa moodustavad Vene kodanikud, Ukraina kodanikud, on ka hulk kodakondsuseta inimesi, kellel kusagile mujale minna ei ole, ja arvukalt on Suur­britannia kodanikke. Nende seas, kes on elanud siin üle viie aasta ja jääksid nüüd hääleõigusest ilma, on ka USA, Iisraeli ja paljude teiste riikide kodanikke, sest see eelnõu võimaldab hääleõigust vaid Euroopa Liidu kodanikele.