Õpetaja palk 3000 eurot kuus – kes läheks tööle Ida-Virumaale?

Lääne-Harju valla Klooga asula oli 30 aastat tagasi samasuguses olukorras kui Ida-Virumaa linnad, kus eestlasi on väga vähe. Ka kohalik kool oli venekeelne. Praegu on Klooga kool tavaline Eesti eestikeelne põhikool, olles küll juriidiliselt allutatud Laulasmaa koolile.

Kolmapäeva hommikul pärast esimest tundi, elevil ja rõõmsameelsed nagu lapsedki, kes vahetunnile pääsenud, kogunesid Klooga kooli õpetajad õpetajate tuppa ja olid valmis kiire kohvi kõrval Postimehega ministri pakkumise üle arutlema. Selgus, et nende meelest on ebaõiglane kulutada nii suuri summasid piirkonniti, kui samas on ka Tallinnas ja Harjumaal õpetajate puudus.