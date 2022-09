Zelenskõi: Putiniga varsti keegi enam läbirääkimiste laua taha ei istu

«Putin on liikumas selle poole , et keegi temaga läbirääkimiste laua taha enam ei istu,» sõnas Zelenskõi Saksa meediakanalile Bild.

«Ma arvan, et samm-sammult jääb neid võimalusi aina vähemaks. Arvan, et Putin ise liigub selle poole, et läbirääkimistel ei istu enam keegi koos temaga laua taha,» kordas president.

Riigipea avaldas arvamust, et läbirääkimised Putiniga on võimalikud, kui Vene sissetungijad lahkuvad Ukraina territooriumilt.

«Ma usun, et me saame istuda läbirääkimiste laua taha, kui nad lahkuvad meie territooriumidelt. Sest kui nad lahkuvad meie territooriumidelt ja me oleme piiril, jäävad nad territoriaalselt meie naabriteks. Ja sel hetkel saame me istuda lauale ja räägime, kuidas edasi elada,» rääkis Zelenskõi.

USA välisminister Antony Blinken kutsus neljapäeval Venemaa osalusel toimunud julgeolekunõukogu istungil maailma üles nõudma president Vladimir Putini vastutselevõtmist Ukraina sissetungi eest.

«Just sedasama rahvusvahelist korda, mida oleme siia toetama kogunenud, purustatakse meie silme all. Me ei saa – me ei luba – president Putinil sellest pääseda,» ütles Blinken.

Blinken süüdistas Putinit «õli tulle valamises» hiljutiste sammudega, sealhulgas reservväelaste mobiliseerimise ja referendumite kavandamisega Ukraina Venemaa hõivatud Ukraina aladel.