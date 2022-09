PILTUUDIS ⟩ Jõgeva aias on päevalill kasvanud juba üle nelja meetri kõrguseks

Vare kõneles suve lõpus, et tegemist on esimeste päevalilledega, mida ta ise kasvatanud on. Üllatavalt kõrgeks kasvanud päevalill hakkas tema sõnul kõrgust juurde võtma siis, kui sadas vihma. «Ju siis sai hästi kastetud. See kasvas ise, väetist ei ole päevalill saanud,» kinnitas Vare.