FOTOD ⟩ Politsei pidas liiklustalgutel kinni üle 900 sõidukijuhi

832 korral pööras politsei eile tähelepanu kiiruse ületamisele. «Talgute kokkuvõtteks võib öelda, et kaasliiklejad on väga tähelepanelikud ja teavad hästi, millised on probleemsed kohad liikluses, sest kontrollitud kohtade seas oli väga vähe selliseid, kus ühtegi rikkumist ei tuvastatud,» rääkis politseikolonelleitnant Sirle Loigo.