Kultuuritöötaja miinimumpalk tõuseb 1600 ja treeneri palk 1400 euroni

2023. aastal tõuseb riiklike kultuuritöötajate palga alammäär 1400 eurolt 1600 euroni. Lisaks miinimumpalga tõusule kasvab Kultuuriministeeriumi valitsemisala asutuste palgafond 7,34 miljonit eurot, mille arvelt on võimalik tõsta ka nende inimeste palkasid, keda miinimumpalgaga tõus ei puuduta. Selle summa jagamise töötajate vahel otsustavad asutuste juhid.

Kultuuriminister Piret Hartmani sõnul on palgaküsimus tänases olukorras kõige olulisem nii kultuurivaldkonna kui ka terve Eesti ühiskonna heaolu kindlustamiseks. «Riiklike kultuuritöötajate viimaste aastate kõrgeim palgatõus aitab praeguses hinnatõusukeskkonnas tagada meie inimeste toimetuleku ning Eesti kultuurielu jätkusuutlikkuse,» ütles Hartman.

Hartman märkis, et lisaks kultuuritöötajate palga alammäära tõstmisele aitab palgafondi kasv tagada asutustesisest paindlikkust. «Kultuuriministeeriumi valitsemisala asutuste muresid teavad kõige paremini nende asutuste juhid. Palgafondi suurendamine võimaldab asutuste juhtidel maksta oma töötajatele motiveerivat töötasu ja vajadusel suunata täiendavaid vahendeid nende töötajate tasustamiseks, kelle valdkonnas on kõige suurem töötajate konkurents,» märkis kultuuriminister.

Uuest aastast tõuseb ka aastaid paigal püsinud kõrgema ehk vähemalt viienda kutsetasemega treenerite miinimumpalk 1020 eurolt 1400 euroni koostöös kohalike omavalitsuste ja spordiklubidega. «Kolm viimast aastat on treenerite miinimumpalk püsinud samal tasemel. Paljud spordivaldkonna eksperdid ning treenerid on korduvalt juhtinud tähelepanu probleemile, et konkurentsivõimelise palga puudumise tõttu pidurdus noorte treenerite juurdekasv. Loodetavasti tõstab eelseisev palgatõus treenerite kindlustunnet,» ütles Hartman.