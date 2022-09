Pirita saab järgmisel nädalal uue linnaosavanema

«Kui rääkida minu võimalikust ametikõrgendusest ehk Pirita linnaosavanema ametikohast, siis ilmselgelt annan endale aru, et tegemist on poliitilise ametikohaga. Olen linnavalitsusega koostööd teinud aastaid, tean seda meeskonda, tean, mida nad on saavutanud ning millised on eesmärgid, seega tean, et kui liitun Keskerakonnaga, siis liitun linna tasemel väga tubli ja võimeka meeskonnaga,» ütles Saarniit Postimehele.

Ta lisas, et linnavalitsuse poolt ei ole keegi soovitanud tal Keskerakonda astuda. «Sellest pole juttu olnud ning eks sellele otsusele pean ise jõudma, et millal on see õige aeg liitumiseks. Pigem pean seda liitumist erakonnaga teisejärguliseks ning olen pühendunud praegu sajaprotsendiliselt oma tööülesannetele, et linnaosa elanikud tunnetaksid, et neil on linnaosa valitsuse näol tugev, hooliv ja usaldusväärne partner,» ütles Saarniit.