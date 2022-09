Kohus tagastas punamonumentide teisaldamisele esitatud kaebused

Halduskohus leidis, et kaebused tuleb tagastada läbivaatamatult kaebeõiguse puudumise tõttu.

Kaebuse kohaselt rikkusid vaidlustatud politsei- ja piirivalveameti aktid kaebajate kui punaarmeelaste järeltulijate põhiõigusi, koheldes neid väärikust alandavalt, rikkudes nende õigust jääda truuks oma arvamustele ja veendumustele ning ühtlasi rikkudes inimväärikuse põhimõtet laiemalt.

Kaebuses märgiti, et monumendid on kaebajate ja teiste Narva linna elanike jaoks suure ajaloolise tähtsuse ja väärtusega, sümboliseerides nende võimalust praegu elada. Kaebajad leidsid, et vaidlustatav tegevus näitab ühtlasi lugupidamatust ja põlgust kaebajate teises maailmasõjas võidelnud eelkäijate suhtes.

Halduskohus seevastu leidis, et kaebus tuleb tagastada läbivaatamatult kaebeõiguse puudumise tõttu. Kohtukaebeõigus on üldjuhul vaid isikul, keda vaidlustatav haldusakt või toiming puudutab ehk kelle jaoks see võib kaasa tuua mingi kahjuliku mõju.

Kaebeõiguse ilmselge puudumisega on tegu siis, kui on ilmne, et haldusakt või toiming, mille peale kaebus on esitatud, ei saa kaebaja õigusi rikkuda.

Kohtu hinnangul ei saa PPA otsustus ja tegevus seoses kõnealuste mälestustahvlite, mälestussammaste, mälestusmärkide ja monumentide eemaldamisega avalikust ruumist ega ka nende omandi üleandmisega praegusel juhul rikkuda kaebajate subjektiivseid õigusi.