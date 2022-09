Yana Toomi kummalise ristiretke anatoomia

Kui Ukraina sõda tekitas vaat et parandamatu lõhe Venemaa ja lääne vahele, on sõja kaasnähud viinud ka Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi (KE) polariseeriva mõju Eesti ühiskonnas seninägematule tasemele. Mida, kuidas ja miks on europarlamendi liige teinud, et kahtlused tema lojaalsuse ümber on nii ühiskonnas kui ka julgeolekuasutustes süvenenud?