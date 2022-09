Tehke selgeks, millised on elektrikatkestuste mõjud teie kodus, ning mõelge läbi alternatiivsed lahendused. Varuge koju patareitoitel valgusteid, sh tasku- ja pealamp, ning hoidke neid kohas, kust leiaksite need ka pimedas. Veenduge, et teil oleks kodus oma perele piisavas koguses joogivett, ravimeid ja toitu vähemalt nädalaks.