Kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm tõdes eile Ukraina sõjast ülevaadet andes, et Venemaa ei ole oma eesmärkidest taganenud, kuigi riigi diplomaadid räägivad teist juttu. Lisaks rõhutas ta, et Eestile on väga tähtis Ukraina võit, sest Venemaa president Vladimir Putin ei ole loobunud soovist taastada Euroopas kunagise Nõukogude Liidu mõjusfäärid.