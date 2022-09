Sõlmküsimus ⟩ Mida teha, et koer vastikuid koerusi ei teeks?

Kui inimene hakkab natuke pettunult seletama, miks pere ikkagi koera tahab, koorub sageli välja täiesti läbimõtlematu otsus. Näiteks: lapsed nii väga tahavad; mulle meeldib see või teine tõug; meil on maja ja aed, koeral on seal hea joosta; mul ei ole varem kunagi koera olnud; jne, jne.