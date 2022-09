Kuidas elab kaasaja suurim kriminaal

Holmesi lugu on piisavalt magus, et sellest nii artikleid, filme kui ka seriaale teha. Kuidas ikkagi õnnestus ühel kahekümnendates aastates noorel naisel saada miljardäriks, ajakirja «Forbes» kaanetüdrukuks ja seejärel kiiresti mudasse vajuda?

Paljuski on see võimalik Ameerikas, kus jumala asemel on raha. Kõik kõnelevad raha keelt ja suured investorid, kes Holmesi firmasse investeerisid, tahtsid uskuda muinasjuttu, kuidas noor ja tark naine ongi loonud meditsiinilise imevahendi, mis suudab sõrmeotsast võetud veretilgast kokku lugeda tavatult palju andmeid inimese terviseseisundi kohta.