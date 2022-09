GALERII ⟩ Kalamaja muuseum tähistas esimest sünnipäeva kaevuluukide ekskursiooniga

Tallinna abilinnapea Kaarel Oja sõnul on Kalamaja kogukonnamuuseum esimesest hetkest alates loodud koos kohalike inimestega. «Muuseum sai stardi 2018. aasta kevadel kohalike hulgas korraldatud küsitlusega, millest selgus, et soovitakse kuulda Kalamaja lugusid eilsest, tänasest ja homsest ning toredat kogukonna kokkusaamispaika. Kogukonnamuuseum avati pika ettevalmistuse järel septembris 2021,» meenutas abilinnapea.

«Muuseumi esimene aasta on kulgenud kiirelt näituste ja ürituste tähe all, laienetud on ka Kalamajast kaugemale, nii avanes näitus ka Koplis. Seda kõike on esimese aasta kohta meeldivalt palju ja suur rõõm on näha muuseumi meeskonna aktiivsust nii oma maja sees kui laiemalt terve kogukonnaga.»