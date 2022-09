GALERII ⟩ Lisaõppekogunemise «Okas 22» kolmas päev möödus lahinglaskmisega

«Meie struktuuris on reservväelased, kelle näol on tegu ajateenijatega kes on kunagi Scoutspataljonis teeninud, scoutsid, kes on üksuses tegevväelasena teeninud, ja me oleme kutsunud nad siia endaga koos õppusele. Eesmärgiga tuua reservväelased oma väljaõppetasemelt heale scoutsi tasemele. Ma usun, et selle viie päeva jooksul, mis meil on aega seda väljaõpet siin läbi viia, jõuavad nad sellisele tasemele nagu on praegu kõik teised tegevväelased kaitseväes,“ lisas kolonelleitnant Raudsik.