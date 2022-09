Zelenskõi rääkis põlisrahvaste olukorrast seoses mobilisatsiooniga

«Igal pool maailmas pool kuuldakse meie vajadustest, seisukohtadest ja vaadetest sellele, kuidas Venemaa kurjust peatada. Erilist rõhku paneme praegu sellele, et Venemaa kasutab kuritegelikku mobilisatsiooni mitte ainult selleks, et pikendada inimeste kannatusi Ukrainas ja maailma edasiseks destabiliseerimiseks, aga ka selleks, et füüsiliselt hävitada põlisrahvaste esindajad, kes elavad territooriumidel, mida ajutiselt kontrollib Venemaa,» rääkis Zelenskõi.

President rääkis katastroofilisest olukorrast okupeeritud Krimmis.

«Info krimmitatarlaste kohta on täielikult kinnitust leidnud: enamik okupantide mobilisatsioonikavasid on seal kohandatud spetsiaalselt nende jaoks. See on järjekordne Venemaa genotsiidipoliitika element. Järjekordne põhjus kogu maailma vahetuks ja karmiks reaktsiooniks,» jätkas riigipea.

Zelenskõi rõhutas, et Venemaa enda territooriumil toimub sama.

«See on kaalutletud ja kalkuleeritud impeeriumipoliitika. See on löök näiteks Dagestani ja kogu Kaukaasia rahvastele, Siberi ja teiste alade põlisrahvastele,» toonitas president.

Briti luure hinnangul peab Venemaa lahendama tohutuid logistilisi ja administratiivseid probleeme, et koguda 300 000 sõdurit, kes kõige tõenäolisemalt ei saa ikkagi mõne kuu jooksul lahinguvalmis.