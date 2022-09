KUULA KÕNESID ⟩ Tööjõupuuduses häirekeskusesse helistatakse uskumatute jaburustega

Häirekeskusel napib töökätest ja need, kes on alles jäänud, peavad vastama kõnedele nagu «lukuabi ei vasta» ja «kas see koroona on veel olemas või». Häirekeskus andis mõista, et olukord nende töörindel on tegelikult tõsisem, kui inimesed aimaks