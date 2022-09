Riigieelarvest vaatab vastu 0: jalgpallihallide rajamisele vajutatakse pidurit

Islandi jalgpalli eduloost kannustatuna oli jalgpallihallide rajamise initsiatiivi eesmärk, et igas maakonnas oleks vähemalt üks jalgpallihall. Alates Keskerakonna, EKRE ja Isamaa valitsusest ehk aastast 2020 on igal aastal hallide rajamist toetatud kokku 6 miljoni euroga, mis on võrdselt jagunenud kõigi toetust saanud omavalitsuste vahel. Seega on viimastel aastatel toetatud iga eelnimetatud omavalitsust riigieelarvest 1,5 miljoni euroga.