OSTURALLI ⟩ Peaministri pöördumine viis inimesed poodidesse

«Kasv jätkus ka laupäeval, pühapäeval varumist reedega võrreldaval tasemel enam ei täheldanud. Samuti nägime suuremat tellimuste arvu e-poes, mis pakub üleriigilist kojuveoteenust,» ütles ta.

Veski võttis nädalalõpu kokku hinnanguga, et ei saa öelda, et ostlemine oleks paanika mõõtmed võtnud või kauplused kaubast oleks tühjaks ostetud. «Kaupa endiselt jagub ja suuremate ostude järel teeme suuremad tellimused, et riiulisse auke ei tekiks,» ütles ta.

Coopi keskühistu kommunikatsioonijuht Martin Miido tõdes Postimehele, et peaministri pöördumise järel nende kauplustes paanikat ei täheldatud. «Alates koroonast ja kevadel alanud sõjast on inimesed selgelt teadvustanud teatud varude vajalikkust, ilmselt on paljudes kodudes vajalik tagavara juba mõnda aega olemas olnud ning eelmise nädala peaministri pöördumine seetõttu ka mingit ostupaanikat tekitanud ei ole,» ütles ta.

Kaubaks lähevad elektrigeneraatorid ja kanistrid

Lisaks toidukraamile pani peaministri sõnum potentsiaalsest elektrikatkestusest inimesi reedel ja nädalavahetusel elektrigeneraatoreid ostma. Stokkeri Eesti turundusjuht Asti Piron ütles Postimehele, et neil tõusis nõudlus elektrigeneraatorite järgi ning see pole siiani vaibunud. Samuti tõusis veidi kanistrite müük. Protsentuaalselt ta aga võrdlust välja tuua ei tahtnud, kuna elektrigeneraatorite vastu on huvi juba aasta algusest olnud kõrgem kui varasematel aastatel.

Pironi sõnul on Stokkeri klientidest 80 protsenti ettevõtted, kuid pärast peaministri pöördumist hakkasid generaatoreid ostma rohkem eratarbijad.