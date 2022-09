Narva linnaarst: kes maksab pisikese pensioniga inimese hooldekodukoha puudujääva osa?

«Kuna pension on väike ja sellest ei jätku maksmiseks hoolekodu kulude eest, siis on Narva linnal väga suur koormus selle teenuse kompenseerimisel ja teenuse ülalpidamisel,» lisas ta.

Antonov küsib, et mida teeb KOV, kui inimese pension on oluliselt vähem kui 600 eurot – näiteks on rahvapension 275 eurot. Kes maksab sel juhul puuduva osa? «Praegu on kohalikule omavalitsusele vajavast summast vara rääkida, kuna see ettepanek pole kinnitatud ja KOViga pole sellest keegi rääkinud,» ütles ta.