Riik kuulutas välja Viljandi haigla uue ehitushanke

Hanke eesmärgiks on Viljandi maakonna haigla ja tervisekeskuse Tervikum ehitus koos muude territooriumil paiknevate ehitistega. Ehitustööde koosseisu kuuluvad üldehitustööd, tehnosüsteemide ehitustööd, välitrasside ehitus ning teede ja platside ehitus, selgub hankedokumentidest.

Augustikuus teatas endine haigla ehitus Fund Ehitus, et neil pole enam võimalik lepingut kehtivatel tingimustel jätkata, kuna ehitustegevust on mõjutanud sõja puhkemine Ukrainas, ehitus- ja energiahindade kallinemine ja ka koroonakriisi jätkumine. Ehitusleping RKAS-i ja ehitaja vahel lõpetati 12. augustil.

Viljandi Haigla, Riigi Kinnisvara ning Fund Ehitus sõlmisid haigla ehituslepingu 2021. aasta maikuus ja toona eeldati, et hoone on võimalik valmis ehitada ligikaudu kahe aasta ja 47,2 miljoni euro eest. Koos sisseseadega oli investeeringu oodatud maksumus 58 miljonit eurot.

Juulis alguses kirjutas aga Sakala, et ehitaja hinnangul on ehitushind kerkinud poolteist korda ja ajaline mahajäämus on aasta. RKAS-i prognoosi kohaselt räägitakse 20 miljoni euro suurusest puudujäägist, mis võib aga olla suuremgi.