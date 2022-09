Jevgeni Ossinovski sõitis Ukrainasse visiidile

Ossinovski ütles pressiteate vahendusel, et Tallinn on alates sõja algusest olnud solidaarne Ukraina riigi ja rahvaga.

Volikogu esimees rõhutas, et Ukraina ülesehitus on niivõrd massiivne ülesanne, et lisaks rahvusvahelisele ja riiklikule tasandile on selles oluline roll ka omavalitsustel. «Tallinn kui Eesti suurim omavalitsus peab selles olema kindlasti suunanäitaja. Samas kutsun ka kõiki teisi Eesti omavalitsusi leidma endale partnereid Ukraina omavalitsuste seas,» lisas volikogu esimees.