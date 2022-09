Põhja-Tallinn ja Haabersti soovivad ühendavat bussiliini

«Vajadus uue bussiliini järele ühendamaks omavahel kaht suurt linnaosa – Põhja-Tallinna ja Haaberstit, on juba ammu esile kerkinud. Rahvastikuregistri andmekogu järgi elab neis linnaosades kokku üle 107 000 inimese. Ühtlasi vähendaks see ummikuid ja lahendaks mitmeid parkimisega seotud probleeme,» väitsid Põhja-Tallinna vanem Manuela Pihlap ja Haabersti vanem Oleg Siljanov Tallinna transpordiametile saadetud pöördumises.

«Tungivat vajadust uue bussiliini järele tunnevad need Põhja-Tallinna elanikud, kelle töö- või õppimiskoht asub Haaberstis, näiteks Tallinna Mustjõe Gümnaasiumis. Oluline on seegi, et 2023 aastal avatakse Põhja-Tallinnas Pelgulinna riigigümnaasium,» rõhutasid linnaosavanemad.

«Arvestades kahe linnaosa kiiret arengut ei ole kahtlustki, et 4 aastat hiljem on vajadus selle bussiliini järele veelgi suurem. Elukalliduse tõus, muu hulgas kõrged kütusehinnad, mõjutavad oluliselt tarbija käitumist. Muutusi on märgata juba praegu – kasvanud on ühistranspordi kasutamine. See tõsiasi tõstab Väike-Õismäe–Kopli bussiliini rajamise vajadust veelgi. Palume kaaluda võimalust uue bussiliini avamiseks Põhja-Tallinna ja Haabersti vahel,» kirjutasid linnaosavanemad transpordiametile.