Keskkonnaanalüütik Indrek Vainu, kes on oma tegevuse tõttu olnud aastaid Soomaaga tihedalt seotud ja nimetab end teatud mõttes samuti kohalikuks, märkis, et kui rahvuskaitsealal niidetakse aastas tuhandeid hektareid, siis tekitab praegu 12-hektarilisele Mulgi heinamaa luhale pääsuks ehitatav sild kummastust. Seda enam, et silla kavandit kohalikele ei tutvustatud.