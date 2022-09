Kõrgemate riigikaitsekursuste vilistlased kogunevad arutama Eesti julgeolekut

«Riigikaitsekursuste vilistlased teavad, kuidas sünnib Eesti kaitsepoliitika ja on kursustel ekspertide juhtimisel harjutanud tõsiste julgeolekukriiside lahendamist,» ütles kõrgemate riigikaitsekursuste juhataja Madis Mikko. «Praegu, kui Euroopas käib Venemaa julm agressioonisõda ja meil on selja taga mitmeaastane tervishoiukriis, on oluline võtta aastatega kogunenud teadmised ja kogemused kokku ning arutada üheskoos Eesti riigikaitse oleviku ja tuleviku üle. Olen kindel, et mida rohkem kursuste vilistlased Eesti kaitsepoliitika aruteludesse panustavad, seda parem meie riigile.»