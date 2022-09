Veidraid põieuuringuid teinud ilmatark astub kohtu ette märtsis

Kamenikku süüdistatakse kelmuses ehk tuttavale varalise kahju tekitamises, mis seisnes selles, et ta lõi tegelikest asjaoludest teadlikult ebaõige kujutuse, mille eesmärk oli saada varalist kasu, selgitati prokuratuurist Postimehele.

Postimehega rääkinud kaks noormeest väitsid, et Kamenik kutsus neid osalema katses, mille eesmärk oli uurida põie elastsust ja vastupidavust. Selleks tuli katsealustel võtta end aluspesu väele, juua vett, hoida põit kinni ja lasta Kamenikul katsuda enda alakõhtu. Hiljem käskis ta noormeestel end «uuringu käigus» ka rahuldada.

Kuigi Kamenik rääkis osalejatele kord, et tegemist on Tallinna ülikooli, siis jälle, et Tartu ülikooli uuringutega, pole kummagi ülikooli kinnitusel ühtegi sellist teadusprojekti kunagi olnud.