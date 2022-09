Kallas riigikaitsekonverentsil: Venemaa üritab saavutada oma eesmärgid hirmu teel

Peaminister lisas, et Venemaa praegust katset annekteerida Ukraina territooriumist järjekordne osa ei tunnustata kunagi ning see peab kaasa tooma tugeva reaktsiooni rahvusvaheliselt kogukonnalt. «Venemaa tegevus puudutab väga selgelt kogu rahvusvahelisel õigusele toetuvat maailmakorda. Kõik autoritaarsed liidrid jälgivad praegu väga hoolega, milline on meie reaktsioon Venemaa agressioonile. Kui me agressiooni tagasi ei tõrju, siis võivad sellest saada indu ka teised.»

Kallas märkis, et Venemaa üritab saavutada oma eesmärgid hirmu teel. «Venemaa tahab meid hirmutada, et me ei teeks neid otsuseid, mida oleme teinud. Et me ei toetaks Ukrainat. Et me oleksime alalhoidlikud ja kui me ei pööraks Ukrainale tähelepanu, poleks ka meile ohtu. See on vale. Ainus asi, mida peaksime kartma, on hirm ise. Parim relv hirmu vastu on teadlikkus.» ütles Kallas.