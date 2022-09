Eestlased kingivad Ukrainale kaks luuredrooni

«Tõeliselt liigutav, et saame üle anda Ukrainale niinimetatud «rahvadrooni», mille hankimises on osalenud nii palju eesti inimesi ja ettevõtteid. Sealjuures on kingitav Eestis valmistatud droon maailma üks tipptehnoloogiatest ning see on just see lahendus, mida Ukraina erioperatsioonijõud ise soovisid. Südamest tänu igale toetajale ja kindlasti avaldame meie koduleheküljel pidevalt uut infot operaatorite koolituste ning droonide üleandmise kohta ja hiljem loodetavasti ka ülesvõtteid võitlustandrilt. Loodame, et peatselt hakkab meie uusima kaitsetehnoloogiaga Ukrainat toetama ka Eesti riik,» sõnas MTÜ Herojam Slava kaasasutaja Jaanika Merilo.