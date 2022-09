Kõrged energiahinnad sunnivad poekette kokkuhoiule

Postimehe lugeja väitel hoitakse Saaremaal Coopi kauplustes energiat kokku nii, et õhtusel ajal on valgustus hämar. Sealse Coopi ühistu juhatuse esimees Kalle Koov ütles aga Postimehele, et see ei vasta tõele, ja lisas, et kauplused tehakse pimedaks vaid siis, kui uksed kinni pannakse. «Mitte kuskil meie poodides ei panda tuld enne kustu, kui ei ole saabunud sulgemisaeg,» kinnitas ta.

Koov nentis, et nii nagu ostjad, on ka kauplused sunnitud mõtlema, kuidas saaks kokku hoida. Ühistu 26 kauplusest 14-l on päikesepatareid ning viimastel aastatel renoveeritud hoonetes kasutatakse soojatagastust ehk seadmete töötamisel tekkiv jääksoojus läheb kütteks. «Õhtusel ajal, kui kliente enam ei ole, lülitame parklaalal valgustuse välja,» lisas Koov.

Tema sõnul pole välistatud, et tulevikus võib hea valgusega päevadel mõnes kaupluses ka valgustuse pealt kokku hoida. «Näiteks praegu paistab Saaremaal päike – ehk võib müügisaalis osaliselt valgusteid välja lülitada.»

Üle Eesti 43 kauplust haldava ja rohkem kui 900 töötajaga Järva Coopi ühistu juhatuse esimees Tõnu Uibopuu ütles, et nemad on energia kokkuhoiu nimel investeerinud näiteks külmutusseadmete väljavahetamisse. «Need on pea poole paremad ja väiksema võimsusega, kui olid vanad, ja nagunii tuleb minna freoonilt üle CO2-le. Oleme päris palju sellesse investeerinud ja nii hoiame ka elektrit kokku,» mainis ta.