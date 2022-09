Reinsalu: peame NATO idatiiva tugevdamisega kiiresti edasi liikuma

«Juunikuus Madridis toimunud NATO tippkohtumisel olid liitlased üksmeelel selles, et Venemaa on alliansi peamine julgeolekuoht. Seetõttu peame jätkama tööd alliansi kaitse- ja heidutushoiaku tugevdamist puudutavate otsuste kiirel ja täielikul rakendamisel,» ütles Reinsalu.

Kaht riiki seob ka koostöö uute ja murranguliste tehnoloogiate, muu hulgas innovatsioonikiirendi DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) arendamisel. «See aitab meil küberjulgeoleku ja digilahenduste arendamisel koostööd veelgi tihendada,» ütles Reinsalu. Ta lisas, et koostöös Ühendkuningriigiga toetatakse ka Ukraina digisektori toimepidevuse säilitamist.