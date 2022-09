TÄISTUND ⟩ Vene kodanikel on Eestis kapid relvi ja laskemoona täis

Yuri Petrov on vene kodanik, kelle hobiks on laskesport. Tal on kodus garaažis 20 tulirelva ja eraldi kapp laskemoona jaoks. Mängleva kergusega tõstab ta kapist välja poolautomaatrelvi, optilise vintpüssi, Glock 17 jne.

«See relv on saanud tunnustuse ka Eesti sõjaväelaste seas. Väga usaldusväärne relv,» kiidab Yuri Petrov vintpüssi, kuid kinnitab, et tema lemmik on hoopis Glock 17. «See on punatäpisihikuga, mis aitab täpsemini sihtida,» kiidab Petrov Elo Mõttus-Leppikule täna kell 20 saates «Täistund».