Kes suudab jätta pilgu peale heitmata aardele, kui on täpselt teada kus see on? Peale rahalise väärtuse on sel veel ka emotsionaalne ja kultuurilooline. Ajalooteadmistega varustatud Kalle Grünthal ja ajakirjanik Sander Punamäe otsivadki seda mitme meetri sügavusest Pärnu jõest.