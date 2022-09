FOTOD ⟩ Julge metsnugis käib aias kreegiraksus

Kõik sai alguse sellest, kui Nurmil oli vaja minna maakodusse õunamahla pressima. «Nagu tavaliselt, teen saabudes tuuri õuel ja ümbruses, et vaadelda, mis vahepeal juhtunud on. Märkasin paljudes kohtades tumedat värvi väljaheiteid. Väljaheites sisalduva materjali järgi on üsna hea uurida, kes on vahepeal külas käinud. Üllatuseks märkasin kreegikive, aga äratuntav oli ka konnakoib. Siis märkasin, et õuel mättahunnikusse pesa teinud metsmesilaste kodu on lõhutud, kärjetükid ja mesilaste vastsete kojad vedelesid lähedal maas,» kõneles Nurm.