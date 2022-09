The Times: britid viivad veebruaris Eestisse toodud sõdurid siit ära

Kaks allikat kinnitasid Briti väljaandele The Times, et veebruaris siia toodud 700 sõdurit viiakse detsembris tagasi Ühendkuningriiki. Briti valitsuse plaani järgi väheneb siinolevate sõdurite arv poole võrra.

Esialgu ei ole plaanis sõdureid ka asendada.

Briti kaitseministeeriumi sõnul oli täiendava lahinggrupi Eestisse paigutamine mõeldudki ajutise lahendusena ning nad kinnitasid üle Ühendkuningriigi totaalse pühendumise NATO-le.

Pevkur: oluline on saada suuremaks liitlaste kohaloluks pikaajaline lahendus

Kaitseminister Hanno Pevkur (RE) ütles täna Ühendkuningriigi üksustega seotud uudist kommenteerides, et oluline on rõhutada, et liitlased on Eestis jätkuvalt kohal ja Eesti jätkab koos Ühendkuningriigiga pikaajalise lahenduse väljatöötamist ning NATO Madridi tippkohtumise otsuste elluviimist.

«Viimasel NATO tippkohtumisel võtsid liitlased selge seisukoha, et NATO idatiiba, sh Eesti kaitset tugevdatakse. Eelkõige tähendab see Suurbritannia poolt Eestisse määratud täiendavat brigaadi, Eesti ja brittide brigaadi baasil diviisistruktuuri loomist ja NATO regionaalsete, sh Eesti kaitseplaanide uuendamist,» ütles Pevkur.

Ministri sõnul on Eesti eesmärk suurendada liitlaste jalajälge Eestis. «Täna jätkab Tapal brittide juhitud liitlaste lahingugrupi põhikontingent, so ligi 900 meest koos täiendatud rasketehnikaga. Samuti on kohal Prantsuse ja Taani üksused, samuti tõid taanlased sel kuul Eestisse lahingtankid Leopard. Ämaris jätkub Balti õhuturve, mida praegu teevad Saksa õhuväe hävitajad. Ehk juba praegu võime öelda, et Eestis pole kunagi olnud rohkem liitlaste tulejõudu kui praegu,» ütles kaitseminister Pevkur.