Kallas: olen palunud telefonikõnet Briti välisministriga

Uudist kommenteeris tänases infotunnis ka peaminister Kaja Kallas (RE).

«Briti väed on siin juba 2016. aastast. Ja Briti väed on olnud NATOs meie raamriigiks. Tõsi on see, et neil on püsivad väed, kes on pidevalt kohal ja täiendavad väed, mida toodi siia ajutiselt. Madridis me saime kokkuleppe, et meile tuleb diviisisuurune staap ja seda ehitame välja. Selle kõigega läheme edasi,» rääkis Kallas.

Kallas ütles, et britid on siia paigutanud olulist tulejõudu ning eelpaigutatud võimed suurenevad. «Poliitiliselt ei ole meile teada antud, millal ajutise kontingendi aeg lõppeb. Tähtis on see, et inimesi on kohale tuua tunduvalt lihtsam ja siia me teeme ka juhtimisstaabi,» kinnitas ta.