Ukraina sõjapõgenike abistamiseks mõeldud Nõmme kogumispunkt lõpetab tegevuse

Nõmme linnaosa vanem Karmo Kuri tänas kõiki Nõmme elanikke, vabatahtlikke ja Nõmme linnaosa valitsuse töötajaid, kes on alates märtsikuu algusest abivajajaid esmavajalikuga varustanud.

«Eelmisel nädalal saadeti autotäis esmatarbekaupasid otse Ukrainasse. Samasugune plaan on ka kõigi ülejäänud annetustega, mis siin Eestis sõjapõgenike seas kasutust ei leia, kuid mille järele on otsene vajadus Ukrainas,» rääkis Kuri.

Nõmme linnaosa valitsuses tegutsev kogumis- ja jaotuspunkt on mõeldud Ukraina sõjapõgenikele esmavajaliku soetamiseks. Sel reedel on kogumispunkt avatud viimast päeva. Alates oktoobrist on kogumispunkt suletud ning Nõmme linnaosa valitsuses enam annetusi vastu ei võeta.