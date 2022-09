FOTOD ⟩ Leping sõlmitud: eestlased ehitavad Ukrainasse lasteaia

«Eesti on esimene riik, kes on suutnud alustada konkreetse ülesehitusprojektiga,» ütles Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse juht Kadri Maasik. «Eesti toetab Ukrainat just lasteaia ehitamisega, et lapsed saaksid ka sõjaajal jätkata haridusteed, suhelda eakaaslastega, ning nende emad saaksid tagasi tööle minna.»