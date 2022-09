Pirita linnaosavanem ei toeta Maxima poe ehitamist Merivälja tee äärde

«Esmaspäeval linnaosakogus arutasime ka Merivälja tee äärde plaanitava Maxima teemat ja mina olen samal seisukohal kui linnaosakogu: ka mina ei poolda Maxima kauplust selles asukohas. Täna ma ei näe, et kohalikud elanikud vajaksid sinna niisugust kaubanduskeskust nagu plaanitakse. Ja ma tean, et viidi läbi üks küsitlus, mis näitas, et ka inimesed olid selle vastu. Kui sellele plaanile peaks hakkama kõvasti poolthääli tulema, siis on jälle võimalus diskussiooniks. Aga praeguse seisuga mina seda plaani ei poolda,» rääkis Saarniit.