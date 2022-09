Eesti suursaadik Kasahstanis: üle piiri jõudnud Vene kodanikesse suhtutakse mõistvalt

Kasahstani-Vene piirialal on umbes 30 auto ülesõidu punkti, 20 raudteeülesõidu punkti ja üks jõe ülesõidupunkt. Kõige suuremad järjekorrad on riigi pealinnas Astanas viibiva Tirsi sõnul olnud auto ülesõidupunktides Lääne-Kasahstanis ja Kostanaj oblastis, mis on kõige lähemal linnadele. «On olnud juttu järjekordadest 21-28 tundi, kusagil on kaks tundi, nii et järjekord ei ole eri kohtades sama,» ütles Tirs.

Teisipäeva seisuga on Tirsi sõnul ametlikult üle piiri tulnud 98 000 Vene kodanikku. «Me peame arvestama, et kuna piir on pikk ja suhtlus on väga tihe, siis käivad nad tegelikult kogu aeg edasi-tagasi, nagu ka meie Eesti-Soome vahel,» selgitas Tirs ja lisas, et iga päev liiguvad umbes 20-30 000 inimest üle piiri.

Piirijärjekorrad on Tirsi hinnangul tekitanud probleeme sõiduks Venemaale, kuna autosid on nii palju. Väidetavalt on olnud raskusi näiteks veoautodele, kes soovivad Kasahstanist välja sõita, sest Venemaa poolt vastutulev rada on autosid täis, lisas Tirs.