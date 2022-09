Läänemets sai ettepaneku Narva-Ivangorodi jalakäijate silla piiripunkt sulgeda

«Hoogtöö ja kampaania korras ei kavatse ma hakata ühte piiripunkti sulgema,» rõhutas Läänemets ehk tõdes, et küsimust tuleb veel põhjalikult analüüsida. «Ühtpidi ükski Vene kodanik, kel ei ole Eestis elamisluba, ei pääse seda silda kasutades Eestisse. Seda silda kasutavad prouad, kes käivad Venemaalt ostmas vorsti ja tulevad koju tagasi. Enamus neist on pensionärid. Ehk julgeolekuohtu silla teemal ei ole.»

Teistpidi argumenteeritakse, et kuna piirikoormus on sanktsioonide tõttu vähenenud, on vaja kaaluda, kas on ressursi kasutamise mõttes mõistlik piiripunkti lahti hoida. «Aga need on täpselt sellised asjad, kus peab süübima teemasse. Ühtegi otsust ma tegema ei hakka. Võtan siin selle uurimiseks-kaalumiseks,» lausus Läänemets.