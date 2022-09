Seedri? Jaama? Juuli? Narva nimekomisjon pakkus linna üheksale tänavale uued nimed

Aleksei Juhhanovi tänava uus nimetus on komisjoni ettepanekul Väike-Rakvere tänav. Ettepaneku esitamisel lähtus komisjon põhimõttest, et nimetus oleks üldistele reeglitele vastav ning ajaloolise nimetusega sarnane.

Narva nimekomisjon otsustas, et Daumani ja Tiimanni tänavate ümbernimetamiseks on vaja eelnevalt eelnõu korduvavalikustada, kuna protsess on kestnud pikka aega.