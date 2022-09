Kurm hakkas Estonia teemaga tegelema 2005. aastal, kui valitsus määras ta laevahukku uuriva komisjoni juhiks. Esialgu pandi komisjon kokku selleks, et uurida asjaolusid, mis tulid avalikkuse ette tänu Rootsi endisele tolliametnikule Lennart Henrikssonile, kes otsustas rääkida talle teadaolevast. Hiljem sai Kurmi juhitud komisjon ülesandeks töötada läbi JAICi (Eesti, Rootsi ja Soome ühiskomisjon – T. M.) lõppraport ning anda sellele hinnang. Toona leidis valitsuskomisjon, et raport ei ole pädev, ja sestpeale on Kurm järjepidevalt tegelenud õnnetuse asjaolude uurimisega.