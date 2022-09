Estonia katastroof toob endiselt leinajad kokku

Postimehega kõnelenud hallipäine ja kepile toetuv Jüri rääkis, et ta tütar töötas laeval ja jäi 26-aastaseks. Mees mäletab, et 28 aastat tagasi oli meri tormine juba õhtul, kui laev Tallinnast veidi pärast seitset väljus. Poole ühe paiku öösel kuulis Jüri aknal koputust. Kas seda just halva endena oleks pidanud võtma, ei oska mees arvata. Küll on ta alati 28. septembril mälestusmärgi juures tütart mälestamas.