Eesti võitles Nord Streami vastu keskkonnakaitse argumentidega

«Keskkond oli legaalne võimalus, kuidas saime teemale läheneda,» meenutab tollane peaminister ja praegune Euroopa Parlamendi liige Andrus Ansip (Reformierakond). See tähendab, et kuna Eesti asub Läänemere ääres, oli meil õigus Läänemeres toimuva üle kaasa rääkida.

Nimelt et ühelt poolt on Nord Streami kaudu olnud Venemaal võimalik teenida palju raha, et üles ehitada armeed ning rünnata naabreid. Ja teisalt on see teinud Saksamaa Venemaast nii sõltuvaks, sundinud Saksamaad Vene agressioonist (näiteks Krimmi annekteerimine) mugavalt mööda vaatama ja nüüd pärast täieulatuslikku Ukraina sõda teinud suurele osale Euroopast väga valuliseks Venemaa karistamise.