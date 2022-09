Toom ja veel 35 eurosaadikut soovivad mobilisatsioonipõgenike sisenemist Euroopa Liitu

«Seetõttu on kõigi liikmesriikide huvides austada Vene teisitimõtlejate inimõigusi taotleda Euroopast varjupaika, selmet vägisi võidelda ja tappa meie Ukraina liitlasi,» märgiti kirjas, kus viidati ühtlasi ajutise kaitse direktiivi kohaldamisele seoses Ukraina pagulastega ja avaldati lootust, et Euroopa Komisjon reageerib samas vaimus ka Vene Föderatsiooni mobilisatsioonile.

Europarlamendi saadik Riho Terras (Isamaa, Euroopa Rahvapartei) märkis, et iga järeleandmist on võimeline Venemaa ära kasutama. «Oluline on meeles pidada, et mobilisatsiooni eest põgenemine ei tähenda, et need inimesed oleksid Putini režiimi ja sõja vastu. Paljud neist näevad selles lihtsalt võimalust ise pääseda,» sõnas Terras.