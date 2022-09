Zelenskõi venelastele: võidelge omal maal oma õiguste eest

«Mis puudutab olukorda rindel, siis meile on kõik selge. Seetõttu kordan veel kord neile, kes mõistavad ainult vene keelt. Kui tahate elada, siis jookske. Kui tahate elada, siis alistuge. Kui tahate elada, siis võidelge oma tänavatel oma vabaduse eest. Kõik on teilt ära võetud. Kas kellelgi teist on naftapuurtornid? Kas teil on paleed? Kas teil on viinamarjaistandusi? Kas teil on jahte? Või mõni pank? Millega te üldse võitlete ja kelle jaoks?» rääkis Zelenskõi.