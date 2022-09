Sven Sester vaatleb valimisi Bosnia ja Hertsegoviinas

«Bosnia ja Hertsegoviina jaoks on valimised võimalus näidata riigi pühendumust demokraatlikele protsessidele,» märkis Sester. Ta lisas, et riigi demokraatliku arengu ja reformide läbiviimise vastu on suur rahvusvaheline huvi. «Loodetavasti saab pühapäeval näha tiheda konkurentsiga ja rahvusvahelistele standarditele vastavaid valimisi.»